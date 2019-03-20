Новый президент Казахстана предложил переименовать Астану в Нурсултан

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после принесения присяги предложил переименовать столицу республики Астану в Нурсултан.

Кроме того, он предложил построить монумент бывшему главе в центре столицы. Также новый глава выступил за то, чтобы назвать в честь первого президента страны центральные улицы во всех областных центрах.

"Мы должны увековечить его великое имя", - заявил Токаев. Трансляцию ведет "Первый канал Евразия".

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, без малого 30 лет возглавлявший страну, во вторник объявил о своей отставке . Сообщалось, что он останется главой партии "Нур-Отан" и членом Совбеза Казахстана.

На период до следующих выборов страну возглавит работавший с Назарбаевым с первых лет независимости Казахстана спикер парламента Касым-Жомарт Токаев.