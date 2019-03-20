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Политика В бывшем СССР Украина

Азаров рассказал, кто ему навязал Порошенко в правительство Украины

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что ему навязал в правительство нынешнего президента Петра Порошенко тогдашний глава государства Виктор Янукович. Об этом Азаров рассказал на "Первом канале".
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По его словам, осенью 2012 года, когда намечались выборы в Раду, положение было сложное, а Порошенко имел серьезное влияние в медиасфере, контролируя "5 канал".

"Ну, и Янукович меня убеждал: пусть, мол, Порошенко посидит у тебя в правительстве некоторое время. Хотя должность министра экономики - ключевая", - сказал Азаров.

Он добавил, что через некоторое время ему стали докладывать, что решения Кабмина тормозятся на уровне министерства экономики, потому что Порошенко расставил своих людей, чтобы "организовать пропускную систему на все решения, которые могут принести деньги".

Уволили Порошенко из-за прослушанного телефонного разговора, в котором он дает понять, что занимает свой пост с целью обогащения.

"Порошенко никогда не менялся. Он всегда занимался одним и тем же. Для него есть два вопроса - власть и деньги", - подчеркнул Азаров.

Как сообщало Накануне.RU, накануне выборов президента против Порошенко объединились три могущественных олигарха - Дмитрий Фирташ, Сергей Левочкин и Игорь Коломойский с целью не допустить его переизбрания.

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Азаров рассказал, кто ему навязал Порошенко в правительство Украины

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Теги: Украина, Петр Порошенко, Николай Азаров



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