20 Марта 2019
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В Подмосковье изъят крупный арсенал оружия бандитов из 90-х

В Подмосковье изъят крупный арсенал оружия преступной группировки, причастной к многочисленным убийствам и похищениям людей в 90-е.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, в рамках уголовного дела организованной преступной группы, действовавшей на территории столичного региона в 90-х и 2000-х годах, следователями СКР и сотрудниками ФСБ России проведен обыск на территории Московской области. В результате был обнаружен тайник, из которого изъяты 36 кг взрывчатых веществ, два самодельных взрывных устройства а также порядка 100 единиц огнестрельного оружия различных марок, модификаций и боеприпасов.

тайник киллеров, оружие, арсенал, банда в Подмосковье(2019)|Фото: twitter.com/sledcom_rf

тайник киллеров, оружие, арсенал, банда в Подмосковье(2019)|Фото: twitter.com/sledcom_rf

По изъятому уже назначена комплексная экспертиза. Как уточнила Светлана Петренко, на счету банды значатся похищения и убийства людей, а также вымогательства и рейдерские захваты столичных предприятий. Задержан ряд соучастников, в том числе два киллера.

"Расследование уголовного дела находится в активной стадии, поэтому более подробная информация может повредить следствию", - добавила представитель СКР.

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В Подмосковье изъят крупный арсенал оружия бандитов из 90-х

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Теги: Подмосковье, банда, арсенал



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