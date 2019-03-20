Максим Топилин: 23% семей с детьми в России являются бедными

20 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оксана Дмитриева - о выборах в Санкт-Петербурге...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество

Максим Топилин: 23% семей с детьми в России являются бедными

Уровень бедности среди семей с детьми составляет порядка 23%, заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин на правительственном часе в Госдуме, передает корреспондент Накануне.RU. По его словам, снизить бедность удастся через увеличение мер соцподдержки и создание системы индивидуальной оценки бедности.
Читайте также:

Топилин отметил, что ряд мер поддержки уже одобрен Правительством. С 1 июля с 5,5 тыс. руб. до 10 тыс. руб. будет увеличена выплата родителям, ухаживающим за детьми-инвалидами. Подготовлен проект об увеличении с 2020 г. планки предоставления пособий при рождении первого ребенка с 1,5 до 2 прожиточным минимумов. Минстрой разрабатывает проект о льготах для многодетных семей при погашении ипотечных кредитов.

"Реализация этих мер позволить продвинуться, изменить ситуацию с бедностью среди семей", - сказал Топилин.

По словам министра, профильные ведомства будут более детально оценивать причины бедности семей с детьми. Ранее изменить составить более детальный портрет бедности предлагал премьер Дмитрий Медведев.

"Причины понятны: где-то нет работы, где-то не хватает образования, где-то – семейные проблемы или просто многодетность. Задача, построить индивидуальную программу в каждом регионе", - сказал Топилин.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Минтруде заявляли, что число бедных в России существенно не снижалось с 2000-х годов. Причем, основная концентрация бедных - среди семей с детьми и сельских жителей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Максим Топилин: 23% семей с детьми в России являются бедными

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: семьи с детьми, бедность, Максим Топилин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.01.2019 16:45 Мск Минтруд: Число бедных в РФ с 2000-х существенно не снижалось

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 866

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети