Максим Топилин: 23% семей с детьми в России являются бедными

Уровень бедности среди семей с детьми составляет порядка 23%, заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин на правительственном часе в Госдуме, передает корреспондент Накануне.RU. По его словам, снизить бедность удастся через увеличение мер соцподдержки и создание системы индивидуальной оценки бедности.

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Топилин отметил, что ряд мер поддержки уже одобрен Правительством. С 1 июля с 5,5 тыс. руб. до 10 тыс. руб. будет увеличена выплата родителям, ухаживающим за детьми-инвалидами. Подготовлен проект об увеличении с 2020 г. планки предоставления пособий при рождении первого ребенка с 1,5 до 2 прожиточным минимумов. Минстрой разрабатывает проект о льготах для многодетных семей при погашении ипотечных кредитов.

"Реализация этих мер позволить продвинуться, изменить ситуацию с бедностью среди семей", - сказал Топилин.

По словам министра, профильные ведомства будут более детально оценивать причины бедности семей с детьми. Ранее изменить составить более детальный портрет бедности предлагал премьер Дмитрий Медведев.

"Причины понятны: где-то нет работы, где-то не хватает образования, где-то – семейные проблемы или просто многодетность. Задача, построить индивидуальную программу в каждом регионе", - сказал Топилин.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Минтруде заявляли, что число бедных в России существенно не снижалось с 2000-х годов. Причем, основная концентрация бедных - среди семей с детьми и сельских жителей.