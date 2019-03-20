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Происшествия Сибирский ФО

Прокуратура проверит информацию об избиениях солдат-срочников на полигоне Цугол

Военная прокуратура Читинского гарнизона проверит информацию об издевательствах над солдатами на полигоне Цугол. С соответствующей просьбой к ведомству обратился комитет солдатских матерей Забайкалья. Об этом сообщила представитель комитета Валентина Мордова, передает "Интерфакс".

Как отмечается, в соцсетях опубликована информация, что молодые офицеры на полигоне избивают солдат-срочников, вымогают деньги. Среди срочников есть попытки суицида.

"Мы уже обратились в военную прокуратуру нашего гарнизона. Сейчас на месте будет работать Борзинская военная прокуратура, проверять все факты, указанные в сообщении", - сказали в комитете.

Обращение, как отметили в прокуратуре, принято к рассмотрению, по нему начато разбирательство.

По факту обращения также проводится проверка всех соединений и воинских частей, дислоцированных в регионе.

Как сообщало Накануне.RUв феврале было обнаружено тело солдата, служившего в войсковой части 91711 в Воронежской области. Военный следственный отдел СКР возбудил уголовное дело об убийстве. При этом изначально в пресс-службе Западного военного округа информировали, что на теле погибшего срочника не обнаружены признаки насильственной смерти. Затем выяснилось, что срочника незадолго до смерти избил офицер.

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Прокуратура проверит информацию об избиениях солдат-срочников на полигоне Цугол

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Теги: прокуратура, избиение, срочники, полигон, Чита



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