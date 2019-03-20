В Перми "обезглавлен" дорожный департамент

Начальник департамента дорог и транспорта Перми Роман Залесинский написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

Причиной увольнения, по предварительной информации, стал переход на новое место работы. Сегодня он работает последний день. Исполнять обязанности руководителя ведомства с завтрашнего дня будет Елена Мамонова.

Напомним, дорожный департамент Роман Залесинский возглавил в апреле прошлого года, после того, как прежний руководитель Илья Денисов ушел в отставку.

Отметим, что во время работы Романа Залесинского в Перми началась подготовка к созданию новой транспортной модели. Согласно этой модели, срок эксплуатации автобусов в Перми не должен превышать 10 лет, трамваев - 15 лет. Также запланирован поэтапный капитальный ремонт трамвайных путей и переход на низкопольный транспорт. Кроме того, проект предусматривает модернизацию транспортной инфраструктуры, например, замену старых остановок на новые. Среди масштабных обсуждаемых изменений – новая маршрутная сеть, основанная на пересадках.