В Перми "обезглавлен" дорожный департамент

20 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оксана Дмитриева - о выборах в Санкт-Петербурге...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Приволжский ФО Пермский край

В Перми "обезглавлен" дорожный департамент

Начальник департамента дорог и транспорта Перми Роман Залесинский написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

Причиной увольнения, по предварительной информации, стал переход на новое место работы. Сегодня он работает последний день. Исполнять обязанности руководителя ведомства с завтрашнего дня будет Елена Мамонова.

Напомним, дорожный департамент Роман Залесинский возглавил в апреле прошлого года, после того, как прежний руководитель Илья Денисов ушел в отставку.

Отметим, что во время работы Романа Залесинского в Перми началась подготовка к созданию новой транспортной модели. Согласно этой модели, срок эксплуатации автобусов в Перми не должен превышать 10 лет, трамваев - 15 лет. Также запланирован поэтапный капитальный ремонт трамвайных путей и переход на низкопольный транспорт. Кроме того, проект предусматривает модернизацию транспортной инфраструктуры, например, замену старых остановок на новые. Среди масштабных обсуждаемых изменений – новая маршрутная сеть, основанная на пересадках.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Перми "обезглавлен" дорожный департамент

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: департамент дорог и транспорта, Роман Залесинский, увольнение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.04.2018 13:45 Мск В Перми дорожный департамент возглавил чиновник из Самары
Ранее 09.11.2017 14:30 Мск "Главным по дорогам" в Перми может стать бывший IT-специалист
Ранее 08.11.2017 12:20 Мск Илья Денисов покидает пост главы департамента дорог и транспорта Перми

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 866

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети