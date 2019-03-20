Дзюба поздравил Кокорина, сидящего в тюрьме: "С Днём Рождения, Хрю!"

Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин отметил 28-й день рождения в СИЗО, где находится уже почти полгода и останется, как минимум, до 8 апреля.

Неоднозначное отношение к футболисту в обществе не помешало его другу и одноклубнику Артему Дзюбе поздравить Александра. Артем опубликовал в Instagram фото, на котором обнял друга во время футбольного матча и написал "С Днём Рождения Хрю!".

Мнения подписчиков разделились: кто-то осуждает Дзюбу, а кто-то восхищен умением дружить, несмотря ни на какие обстоятельства.

Ранее Дзюба выступал за освобождение Кокорина из СИЗО.