Росстат выявил связь между низкими доходами и одиночеством россиян

Специалисты Росстата выяснили, что среди россиян с низким уровнем дохода доля одиноких заметно выше.

Так, почти половина - 47% - жителей России с низкими доходами чувствуют себя одинокими, показало исследование, проведенное во всех регионах. При этом каждый пятый (20%) заявил, что это чувство одолевает очень часто.

Для людей с высоким и средним доходом чувство одиночества менее характерно: 16,7% и 23,8% соответственно.

Уровень дохода определялся самими опрошенными, сообщает Regnum со ссылкой на исследование.

Ранее сообщалось, что Росстат изменил методику расчетов доходов населения: данные о доходах населения будут публиковаться раз в квартал.

Ведомство также изменило методику подсчета доходов населения. Все показатели за последние шесть лет будут пересчитаны по новому стандарту. При этом по какому, не уточняется.