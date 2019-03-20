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Общество Свердловская область

В Екатеринбурге на ещё одну женщину упала глыба льда. Пострадавшая женщина беременна

Прокуратура Екатеринбурга проверит очередной инцидент с падением на беременную женщину глыбы льда. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, пострадавшая получила черепно-мозговую травму и ушиб правого бедра.

Дом по улице Пушкина обслуживает АО "УК "Стандарт".

По данным ведомства, прокуратура района внесла директору управляющей компании, чтобы тот устранил все нарушения.

"Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры района. Кроме того, в прокуратуре Екатеринбурга запланировано проведение совещания с вызовом руководителей крупных управляющих компаний города и представителей администрации по вопросу ненадлежащей организации сезонных работ", - добавили в пресс-службе

Добавим, в начале марта 9-летнего мальчика из Екатеринбурга госпитализировали после падения на него наледи с крыши дома, а через несколько дней пострадала женщина, которая гуляла с коляской. Малыш отделался испугом, а вот у мамы диагностировали ушибы и ссадины.

Кроме того, на пожилую женщину прямо с крыши мэрии упала ледяная глыба. В результате у пострадавшей был зафиксирован ушиб груди и рассечено лицо. Также на этой неделе пострадала пенсионерка.

Напомним, прокуратура Екатеринбурга уже внесла 11 представлений и возбудила три административных производства в адрес мэра Александра Высокинского из-за нарушений при уборке крыш.

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В Екатеринбурге на ещё одну женщину упала глыба льда. Пострадавшая женщина беременна

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Теги: екатеринбург, инцидент, лёд, уборка снега, прокуратура



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