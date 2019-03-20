В мэрии Нефтеюганска официально подтвердили увольнение пятого заместителя главы

Мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев подтвердил Накануне.RU увольнение своего заместителя Павла Прокоповича.

По словам градоначальника, трудовой договор с заместителем главы Нефтеюганска был расторгнут с 14 марта 2019 г.

Напомним, Павел Прокопович получил пост замглавы после увольнения Сергея Лагойды. Своего поста чиновник лишился 12 сентября прошлого года. До этого прокуратура Югры вносила представление, требуя устранить нарушения в работе чиновника и привлечь виновных к ответственности. Якобы речь шла о конфликте интересов. По одной из версий, мэр Сергей Дегтярев был заинтересован в том, чтобы устранить усиливающегося зама. Однако 19 февраля Ханты-Мансийский окружной суд восстановил Лагойду в должности. С 20 марта кончается его отпуск и он приступает к своим служебным обязанностям. Он продолжит исполнять тот функционал, который исполнял до увольнения. То есть в зоне его ответственности будут финансы, экономика и взаимодействие с силовыми структурами.

Из-за того, что согласно штатному расписанию, в мэрии могут работать только четверо заместителей - Павлу Прокоповичу пришлось уйти. При этом, по информации нашего источника в администрации, ему якобы была предложена должность рядового сотрудника юридическо-правового управления, но тот отказался, отметив, что "это не его уровень". Источник в мэрии также отметил, что возможно бывшего замглавы "попытаются посадить в кресло директора департамента по делам администрации Нефтеюганска", которое сейчас занимает Светлана Нечаева.

Напомним, возвращение Сергея Лагойды состоялось после "силового наезда" на мэрию. 24 января в администрации Нефтеюганска прошли обыски. Глава города был задержан. Однако несмотря на это, вскоре продолжил исполнять свои обязанности на посту. Что ему могли вменять и вменяли ли в действительности – до сих пор остается тайной, никакой официальной информации правоохранители после произошедшего так и не дали.

Но сразу же после обысков неофициальные источники выдвинули две версии. Одна из них – махинации с землей, где планируется появление магазина "Лента". Якобы мэрия продала землю сторонней коммерческой структуре по заведомо заниженной цене. Бизнесмены в последующем планировали передать участок "Ленте", но уже за совершенно другие деньги. По второй версии, обыски в мэрии прошли из-за конфликта с силовиками. А конкретно – из-за увольнения Сергея Лагойды, который до работы в администрации проходил службу в органах Федеральной службы безопасности и в настоящее время является офицером запаса ФСБ. Не исключено, конечно, и то, что обе версии могут дополнять друг друга.

Силовой наезд на Дегтярева с устранением Лагойды из мэрии связали и в самой администрации. 30 января Сергей Дегтярев провел пресс-конференцию, на которой объявил случившееся попыткой рейдерского захвата власти в Нефтеюганске и обвинил в произошедшем вице-губернатора Александра Шипилова. По словам мэра Нефтеюганска, Лагойду ему "навязал" Шипилов.

Официальной оценки произошедшего так и не последовало. Власти Югры отказались давать комментарии.