На Южном Урале ранее судимая женщина признана виновной в истязании сына своего сожителя

В Каслях 50-летнюю ранее судимую женщину признали виновной в том, что она на протяжении недели издевалась над маленьким сыном своего сожителя.

Сожитель являлся ее бывшим мужем, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Женщина полностью признала вину в том, что в ноябре прошлого года наносила мальчику побои в виде болезненных захватов за руки, удары по лицу и ногам.

Ей дали 3 года в колонии общего режима.