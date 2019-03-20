Верховный суд признал законным приговор организатору массовых беспорядков на рок-фестивале "Торнадо"

Верховный суд РФ оставил в силе приговор организатору массовых беспорядках на рок-фестивале "Торнадо" Александру Гирю.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, приговор признан законным и обоснованным.

Напомним, в сентябре прошлого года Челябинский областной суд признал Александра Гиря виновным в организации массовых беспорядков и возбуждении ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе и приговорил к 6 годам в колонии общего режима.

По версии следствия, обвиняемый в соучастии с другими лицами организовал массовые беспорядки при проведении 29 августа 2010 года рок-фестиваля "Торнадо". Накануне фестиваля у любителей рок-музыки возник конфликт с Гирем и Назаряном, переросший в обоюдную драку. После этого Гирь и еще четверо соучастников в день проведения мероприятия организовали массовые беспорядки. Гостей избивали битами, металлическими прутьями, использовали травматические пистолеты. Некоторым из потерпевших был причинен различный вред здоровью.

Гирь скрывался от органов предварительного следствия и был задержан в июне 2016 года в аэропорту Шереметьево.