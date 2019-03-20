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Дана Борисова о проклятии "Последнего героя": "Что ж мне, прилечь с Игорем и Юлей на Троекуровском?"

42-летняя телеведущая Дана Борисова прокомментировала слухи о якобы имеющем место быть "проклятии" передачи "Последний герой".

После смерти 38-летней певицы Юлии Началовой пользователи подметили одну особенность: скончалось уже несколько участников этого популярного некогда шоу, многие смерти были очень трагичными, а герои уходили очень молодыми, в их числе Децл, Жанна Фриске, даже ведущий одного из сезонов Сергей Бодров-младший.

Дана Борисова тоже принимала участие в проекте – она отправилась выживать на остров в пятом сезоне. И вот что звезда думает по этому поводу: "Доброго дня и хорошего настроения, мои дорогие К вопросу о "проклятии" "Последнего героя" На ютьюбе выложили какую то ерунду ,что я буду мол следующая Хотите знать, я считаю, что давно обманула свою судьбу .Учитывая образ жизни, и ошибки, которые были в недавнем прошлом, должна была уйти раньше их всех. Но я вовремя остановилась и препоручила себя Высшей силе, и яверю, что Он милосерден и не оставит меня .Как говорят в NA БОГ любит наркоманов и это не шутка".

Впрочем, Дана не отрицает, что даже трезвый образ жизни таит в себе опасности. Но она и иронизирует по поводу них. Так, она сильно переживает по поводу конкурса танцев в программе Аллы Довлатовой: "дважды вызывала неотложку за эти дни". "Что же мне, взять и прилечь, вместе с Игорем и Юлей на Троекуровском? Думаю, ещё успею", - пишет Борисова.

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Дана Борисова о проклятии "Последнего героя": "Что ж мне, прилечь с Игорем и Юлей на Троекуровском?"

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Теги: дана борисова, проклятие последнего героя, юлия началова, наркомания



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