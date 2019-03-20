Сургутского коммуниста, у которого изъяли троих детей, не стали наказывать за неповиновение полицейскому

В Сургуте суд рассмотрел дело персека окружного отделения "Коммунистов России" Вадима Абдуррахманова, которому вменяли неповиновение сотруднику полиции, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, скандал с изъятием из семьи Абдуррахманова троих детей разгорелся в декабре 2018 г. Ситуация стала темой разговора губернатора Югры Натальи Комаровой, детского омбудсмена Татьяны Моховиковой и властей Сургута. По словам омбудсмена, сведения о жестоком обращении с детьми были проверены в соответствии с требованиями закона. Моховикова лично ездила в экономическую столицу Югры, смотрела запись беседы детей с психологом и пообщалась с ними. В суд ушёл иск об ограничении политика в родительских правах, а детей забрали в специальный центр. 19 декабря Абдуррахманов приехал в центр, потому что туда собирались поместить его детей. Позже он заявил, что там его незаслуженно избили полицейские, которые вскоре заявили о том, что персек оскорбил их как в здании центра, так и в отделе полиции. Итогом потасовки стало административное дело.

Суд встал на сторону политика и не стал наказывать его за неповиновение сотруднику полиции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.