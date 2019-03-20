20 Марта 2019
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Происшествия За рубежом

В индийском Кашмире начались столкновения местных жителей с военными

В индийском штате Кашмир начались массовые столкновения между местными жителями и вооруженными силами.

Причиной конфликта стала гибель преподавателя химии, который был арестован в рамках контртеррористического расследования.

Представители полиции заявили, что ведут расследование. Брат погибшего назвал это "хладнокровным убийством", передает Regnum.

Столкновения совпали с обострением ситуации в отношениях между Индией и Пакистаном. Напомним, 14 февраля в спорном регионе Кашмир произошел теракт, который унес жизни более 40 индийских военных.

После теракта ВВС Индии нанесли удары по лагерям террористов на пакистанской территории. ВВС Пакистана атаковали нарушителей воздушного пространства и заявили о двух сбитых индийских самолетах.

10 марта пакистанские военные из минометов и из стрелкового оружия обстреляли посты и деревни в районе Камалкот и города Ури в Северном Кашмире. Индийская армия открыла ответный огонь.

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В индийском Кашмире начались столкновения местных жителей с военными

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Теги: кашмир, индия, столкновения



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