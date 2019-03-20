Ямальского финалиста "Лидеров России" повысили в должности

Ямальский финалист конкурса управленцев "Лидеры России" Роман Пикун назначен первым заместителем директора департамента по делам КМНС Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Соответствующее распоряжение сегодня подписал глава автономного округа Дмитрий Артюхов.

Отметим, что до назначения Роман Пикун занимал должность начальника управления национальной политики и общественных отношений департамента внутренней политики ЯНАО, которую он получил в 2011 г. До этого два года работал в окружном департаменте по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции, был заместителем руководителя аппарата губернатора, сотрудником государственно-правового отдела департамента общей политики администрации округа. Общий стаж работы в органах власти Ямала - 25 лет.