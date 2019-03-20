20 Марта 2019
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Политика Сибирский ФО В России

Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку

Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил в своем Facebook.

Бердников особо подчеркнул, что его отставка является добровольной и связана с окончанием губернаторского срока и переходом на новую работу. Что это за работа, чиновник не уточнил. Он отметил, что уже подал заявление об увольнении с поста главы республики Владимиру Путину.

портфель чиновник должность(2017)|Фото: Накануне.ru

Александр Бердников добавил, что удалось многое сделать, но в Алтае накопилось и множество проблем, для решения которых требуются "новые силы, новая энергия, новые современные подходы, новый руководитель республики".

Кто будет исполнять обязанности главы Алтая, Бердников не уточнил.

Напомним, на этой неделе в отставку ушли губернатор Челябинской области Борис Дубровский и губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

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Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку

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Теги: Бердников, отставка, Алтай



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