Власти Екатеринбурга сохранят недостроенную гостиницу, но из программы подготовки к 300-летию пропали трамвайные ветки

В Екатеринбурге реконструируют недостроенную гостиницу на Куйбышева. Как сообщил на своей странице в Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевских, деньги возьмут из областного бюджета, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В 2019-2020 годах выделят 30 миллионов рублей на редевелопмент площадки недостроенной гостиницы на Куйбышева. Я, может, что-то пропустил, а когда у объекта собственник потерялся?" - пишет депутат.

Добавим, что о планах сообщается в программе подготовки уральской столицы к 300-летию Екатеринбурга. Ранее власти планировали снести это здание.

Альшевских также обнаружил несколько других "дыр" в плане. Например, в документе есть трамвайная ветка до Пышмы, но нет линии из Академического до центра или из Солнечного до Керамики. "Не хочется думать, что на проектах поставили крест", - пишет депутат.

Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский презентовал программу подготовки к празднику, где по пунктам расписаны мероприятия и объекты: под литерой "А" - на которые средства выделят наверняка (227 млрд руб.), под "В" - где требуется софинансирование из федерального бюджета, а потому такие проекты могут остаться лишь на бумаге. В числе первых ("А"), например, проектирование и строительство второй линии метро и предпроектирование продления первой, общая сумма - 76,3 млрд руб.