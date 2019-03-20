В Челябинске снова выставят на продажу историческое здание в центре города

В Челябинске объект культурного наследия "Дом одноэтажный деревянный А.А. Агрова - И.П. Кузнецова" снова выставят на продажу. Индивидуальный предприниматель после победы на конкурсе отказался от исполнения подписанного договора купли-продажи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минимущества.

Напомним, здание XIX века постройки общей площадью 407 кв. м. располагается по адресу улица Цвиллинга, 8, напротив ТРК "Куба". Сейчас здание находится в неудовлетворительном состоянии.

Его дважды пытались продать на аукционе, которые были признаны несостоявшимися. В 2018 году здание получило статус объекта культурного наследия регионального значения. В 2019 году его выставили на продажу с начальной ценой в 1 руб.

На покупку объекта претендовали 11 заявителей. Победителем стал индивидуальный предприниматель Михаил Мерзляков. Он предложил за объект культурного наследия 3 млн руб.

Однако позже предприниматель отказался от выполнения обязательств по договору.

"По согласованию с Государственным комитетом по охране объектов культурного наследия Челябинской области покупателю необходимо выполнить работы по восстановлению объекта до 31 мая 2020 года. В самое ближайшее время Челябинским областным фондом имущества будет объявлен срок подачи заявок и дата проведения самого конкурса", - отметили в ведомстве.