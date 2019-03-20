РПЛ опубликовала календарь матчей ФК "Урал" до конца сезона
Опубликован календарь матчей футбольного "Урала" в Российской Премьер-лиге до конца нынешнего сезона. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, все домашние игры команда проведет в выходные дни.
Расписание с 22-го по 30-й туры (время указано уральское)
22 тур. 7 апреля. Урал - Енисей. 16:00
23 тур. 13 апреля. Арсенал - Урал. 16:00
24 тур. 21 апреля. Урал - Рубин. 18:30
25 тур. 25 апреля. Крылья Советов - Урал. 20:30
26 тур. 28 апреля. Уфа - Урал. 13:30
27 тур. 4 мая. Урал - Спартак. 16:00
28 тур. 10 мая. Оренбург - Урал. 13:30
29 тур. 19 мая. Урал - Локомотив. 13:30
30 тур. 26 мая. Анжи - Урал. 16:00.
"Екатеринбург-Арена"
Кроме этого, 3 или 4 апреля уральцы на своем поле примут тульский "Арсенал" в первом полуфинале Кубка России, а 15 или 16 мая будет сыгран ответный матч в Туле. Точные даты, а также время проведения игр будут объявлены позже.
Напомним, в начале марта "Урал" выбил из розыгрыша Кубка одного из фаворитов - московский "Спартак". На своем поле команда Дмитрия Парфенова обыграла "красно-белых" со счетом 1:0.