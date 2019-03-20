РПЛ опубликовала календарь матчей ФК "Урал" до конца сезона

Опубликован календарь матчей футбольного "Урала" в Российской Премьер-лиге до конца нынешнего сезона. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, все домашние игры команда проведет в выходные дни.

Расписание с 22-го по 30-й туры (время указано уральское)

22 тур. 7 апреля. Урал - Енисей. 16:00

23 тур. 13 апреля. Арсенал - Урал. 16:00

24 тур. 21 апреля. Урал - Рубин. 18:30

25 тур. 25 апреля. Крылья Советов - Урал. 20:30

26 тур. 28 апреля. Уфа - Урал. 13:30

27 тур. 4 мая. Урал - Спартак. 16:00

28 тур. 10 мая. Оренбург - Урал. 13:30

29 тур. 19 мая. Урал - Локомотив. 13:30

30 тур. 26 мая. Анжи - Урал. 16:00.

"Екатеринбург-Арена"

Кроме этого, 3 или 4 апреля уральцы на своем поле примут тульский "Арсенал" в первом полуфинале Кубка России, а 15 или 16 мая будет сыгран ответный матч в Туле. Точные даты, а также время проведения игр будут объявлены позже.

Напомним, в начале марта "Урал" выбил из розыгрыша Кубка одного из фаворитов - московский "Спартак". На своем поле команда Дмитрия Парфенова обыграла "красно-белых" со счетом 1:0.