ФСИН обяжет сотрудников извиняться перед заключенными

Сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) обяжут быть вежливыми и внимательными с подследственными и осужденными. Также им надлежит официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.

Об этом говорится в подготовленных ведомством поправках к приказу о Кодексе этики. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что служащий приносит извинения добровольно или в соответствии с вступившим в законную силу решением суда.

Ранее сообщалось, что проект нормативно-правового акта будет проходить общественное обсуждение до 15 марта. Приказ направлен на повышение дисциплины сотрудников ФСИН при выполнении своих служебных обязанностей.

Отметим, разработка новых правил началась после сообщений о пытках и издевательствах в колониях.

Напомним, ранее заместитель директора ФСИН Валерий Максименко извинился перед заключенным, которого избили в колонии №1 в Ярославле, а также перед его родными. Он заявил, что ему "стыдно за этих сотрудников, за то, что они творили".