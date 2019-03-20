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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра

В Югре подан иск о банкротстве "ЮТэйр"

В югорский Арбитраж подан иск о банкротстве авиакомпании "ЮТэйр", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Его подала финансовая компания "Флэш лайт капитал". Речь в иске идёт о долге в 308 тыс. руб. Иные подробности не разглашаются, поскольку нет решения о том, принято ли заявление в производство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, ранее стало известно, что сразу несколько контрагентов "Utair" – компании "Гидпромэнергострой", "Интер", "Флеш лайт капитал", "ЮЮК" – собрались обратиться в суд с исками о банкротстве авиакомпании из-за того, что она три месяца не исполняла обязательства по долгам в размере от 340 до 358 тыс. руб.

Как сообщало Накануне.RU, перевозчик испытывает финансовые трудности. Авиакомпания находится в процессе очередной реструктуризации долговых обязательств. В 2015 г. "Utair" уже рефинансировала свой долговой портфель: сделка структурирована в виде двух синдицированных кредитов на 42,6 млрд руб. и двух облигационных займов общим объемом около 13,3 млрд руб. с погашением через 7 и 12 лет. На сегодня объем кредитов сократился до 38,6 млрд руб., треть задолженности приходится на Сбербанк. Еще 17,4 млрд руб. "Utair" должен "Сбербанку" за рамками синдиката.

Utair ЮТэйр самолет(2017)|Фото: utair.ru

При этом билеты на самолёт у компании стоят дорого, а качество перевозок низкое. Отдельная проблема – отдаленные территории – Березовский, Белоярский районы Югры, куда летают вертолеты. Там "ЮТэйр" представлен в единственном лице и тариф достаточно высок. Это сказывается, в том числе, и на стоимости и качестве продуктов питания.

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В Югре подан иск о банкротстве "ЮТэйр"

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Теги: Флэш лайт капитал, ЮТэйр, банкротство



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