В Кургане на три дня закроют для движения машин улицу Ленина

В Кургане коммунальщики проведут ремонтные работы на улице Ленина.

Там будут ремонтировать водовод в доме №33, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Из-за этого с 21 по 23 марта будет полностью закрыта улица Ленина для движения всех видов транспорта на участке от Пушкина до Коли Мяготина.

Также с 10.00 до 21.00 21 марта возможно отключение холодной воды в доме №124А на улице Коли Мяготина и в домах №31 и 33 на улице Ленина.