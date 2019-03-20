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Общество Челябинская область

Росприроднадзор просят доработать проект национального парка "Зигальга"

На Южном Урале активисты ОНФ обратились в Росприроднадзор с просьбой пересмотреть и доработать проект национального парка "Зигальга", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.

Напомним, президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию РФ сообщил, что в этом году откроются новые национальные парки, в том числе и в Челябинской области. Проект создания национального парка "Зигальга" в ноябре прошлого года был поддержан местными жителями на общественных слушаниях. Его площадь около 45 тыс. га. Он граничит с Южно-Уральским заповедником, национальным парком "Зюраткуль" и хребтом Нургуш, с природным парком "Иремель".

Общественники отметили, что изначально площадь национального парка должна была составить 123,6 тыс. га, но была сокращена. В результате из границ нового национального парка выпали две территории с хребтами Бакты и Сухих гор.

По данным ОНФ, сейчас на этих двух участках осуществляют деятельность лесозаготавливающее предприятие и охотничье хозяйство "Иремель".

"Складывается впечатление, что в этом вопросе в приоритете вновь оказались исключительно интересы бизнеса, а не сохранение уникальной природы Южного Урала. Теперь фактически хребет Сухих гор и вершина хребта Бакты, которая является памятником природы, не попадают под ограничения, действующие в нацпарках", - считает эксперт регионального отделения ОНФ в Челябинской области Виталий Вороной.

В связи с этим ОНФ настаивает на включении этих территорий в состав национального парка.

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Росприроднадзор просят доработать проект национального парка "Зигальга"

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Теги: Зигальга, Минприроды, национальный парк, ОНФ, росприроднадзор,



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