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Общество Свердловская область

Евгению Куйвашеву подарили на день рождения 9 миллионов. Деньги пойдут на благотворительность

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в день рождения собрал 8,8 млн руб. на благотворительность. Как пишет глава региона у себя в Instagram, все эти деньги пойдут на помощь детям, о которых писал ранее, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Большое спасибо всем, кто принял участие в сборе денег для пациентов благотворительных фондов, приуроченном к моему дню рождения. Я очень благодарен вам. Каждый год получается собрать все больше денег (в прошлом году было 5,1 миллиона рублей). Значит, люди становятся все отзывчивее к чужому горю. Это важно", - добавил Куйвашев.

В этом году губернатору исполнилось 48 лет

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Большое спасибо всем, кто принял участие в сборе денег для пациентов благотворительных фондов, приуроченном к моему дню рождения. Удалось собрать огромную сумму: 8 881 500 рублей. Все эти деньги пойдут на помощь детям, о которых я писал несколько дней назад. ⠀ Я очень благодарен вам. Каждый год получается собрать все больше денег (в прошлом году было 5,1 миллиона рублей). Значит, люди становятся все отзывчивее к чужому горю. Это важно. Еще раз — спасибо.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

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Евгению Куйвашеву подарили на день рождения 9 миллионов. Деньги пойдут на благотворительность

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Теги: Куйвашев, день рождения, благотворительность



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