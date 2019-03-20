Евгению Куйвашеву подарили на день рождения 9 миллионов. Деньги пойдут на благотворительность

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в день рождения собрал 8,8 млн руб. на благотворительность. Как пишет глава региона у себя в Instagram, все эти деньги пойдут на помощь детям, о которых писал ранее, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Большое спасибо всем, кто принял участие в сборе денег для пациентов благотворительных фондов, приуроченном к моему дню рождения. Я очень благодарен вам. Каждый год получается собрать все больше денег (в прошлом году было 5,1 миллиона рублей). Значит, люди становятся все отзывчивее к чужому горю. Это важно", - добавил Куйвашев.

В этом году губернатору исполнилось 48 лет