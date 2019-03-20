В Якутске задержали устроивших погромы в овощных киосках

В Якутске полиция следит за порядком в городе в усиленном режиме после сообщений о похищении и изнасиловании местной жительницы уроженцем Киргизии.

Группа якутян, устраивавших погромы в принадлежащих мигрантам овощных киосках, задержана.

Начальник полиции Якутска Николай Кульбертинов призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь.

В городе проводятся оперативно-профилактические мероприятия и операция "Нелегальный мигрант", оперативная обстановка находится под контролем, заверил он.

Напомним, ситуация в Якутске накалилась несколько дней назад, после того, как приезжий из Киргизии изнасиловал местную жительницу, затащив ее в машину.

Вечером 17 марта в городе прошел стихийный митинг - люди призвали власть срочно принять меры и оградить местных жителей от преступных посягательств иностранцев.

В понедельник с возмущенным населением встретилось руководство города и республики. По предварительным оценкам, собралось около 5 тыс. человек. Люди ехали из соседних районов, из окон машин торчали национальные флаги, передает Regnum.

Глава Якутии Айсен Николаев, как считают жители республики, накалял обстановку вместо того, чтобы сглаживать ее.

Как сообщалось,в Якутске закрыты большинство торговых точек по продаже овощей и фруктов, а водители автобусов - выходцы из Средней Азии - не выходят на работу, опасаясь расправы.