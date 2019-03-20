20 Марта 2019
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Общество В России За рубежом

Турция, Абхазия и Финляндия оказались самыми популярными у российских туристов

Эксперты назвали самые популярные туристические маршруты у жителей России. На первом месте оказалась Турция.

Согласно исследованию, которое проводили специалисты ТурСтата, количество поездок за год увеличилось более чем на 20%. Аналитики сравнили данные и выяснили, что самая популярная страна для туристов из России - Турция, которую в 2018 году посетили 5,7 миллиона человек.

Турция Кемер пляж море(2017)|Фото: Накануне.RU

На втором месте находится Абхазия (4,5 миллиона человек), а третью строчку заняла Финляндия - 3,36 миллионов человек.

Кроме этого, стало больше российских отдыхающих в Грузии, а еще ряд стран оказались среди быстро набирающих популярность: Италия, Армения, Тунис и ОАЭ. В сумме число туристических поездок за 2018 год составило 42 миллиона, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, с 1 января 2019 года в Турции ввели "налог на безопасность" для туристов.

Турция Кемер пальмы(2017)|Фото: Накануне.RU

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Турция, Абхазия и Финляндия оказались самыми популярными у российских туристов

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Теги: туристы, страны, Россия



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