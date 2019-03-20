Пермские защитники киосков добиваются встречи с губернатором

Пермские защитники киосков из числа ТСЖ намерены добиваться встречи с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. Об этом говорится в тексте резолюции, принятой по итогам круглого стола, передает корреспондент Накануне.RU.

К решению проблемы сноса нестационарных торговых объектов ТСЖ планируют привлечь бизнес-омбудсмена Прикамья Анатолия Маховикова.

Напомним, что круглый стол по НТО прошел 14 марта. Его участники заявили, что с подачи городских властей, в Перми идет "самый настоящий передел рынка".

"Число НТО за прошедший год сократилось с двух тысяч до пятисот, без работы остались более полутора тысяч жителей города и членов их семей. Изменения в правила благоустройства фактически уничтожают ТСЖ и малый бизнес", - говорят организаторы.

Напомним, весной 2018 года власти города опубликовали проект схемы, предполагающей размещение в городе 605 киосков. Согласно проекту, под запрет попало размещение киосков на придомовых территориях. Не обошлось без недовольных: жители микрорайона Вышка-2 даже записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить это решение и разрешить размещать на придомовых территориях киоски с водой. Вопрос широко обсуждался. Мэрия принимала обращения и предложения жителей и предпринимательского сообщества. Позже в проект добавили еще 200 объектов. После корректировок их осталось 577. Оспорить решение пытались через суд.

21 июня 2018 г. депутаты заксобрания края приняли во втором чтении закон, ужесточающий штрафы за несанкционированное размещение киосков и других нестационарных объектов на частных придомовых территориях.

Отметим, что в феврале заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов озвучил планы по возвращению в российские города торговых палаток и ларьков. По его словам, на сегодняшний день на крупные торговые сети приходится около 30-40% рынка. Однако производителей, желающих представить свою продукцию в различных торговых точках страны, гораздо больше, чем самих магазинов.