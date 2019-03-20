Пермские защитники киосков добиваются встречи с губернатором

20 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оксана Дмитриева - о выборах в Санкт-Петербурге...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Приволжский ФО Пермский край

Пермские защитники киосков добиваются встречи с губернатором

Пермские защитники киосков из числа ТСЖ намерены добиваться встречи с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. Об этом говорится в тексте резолюции, принятой по итогам круглого стола, передает корреспондент Накануне.RU.

К решению проблемы сноса нестационарных торговых объектов ТСЖ планируют привлечь бизнес-омбудсмена Прикамья Анатолия Маховикова.

Напомним, что круглый стол по НТО прошел 14 марта. Его участники заявили, что с подачи городских властей, в Перми идет "самый настоящий передел рынка".

"Число НТО за прошедший год сократилось с двух тысяч до пятисот, без работы остались более полутора тысяч жителей города и членов их семей. Изменения в правила благоустройства фактически уничтожают ТСЖ и малый бизнес", - говорят организаторы.

Напомним, весной 2018 года власти города опубликовали проект схемы, предполагающей размещение в городе 605 киосков. Согласно проекту, под запрет попало размещение киосков на придомовых территориях. Не обошлось без недовольных: жители микрорайона Вышка-2 даже записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить это решение и разрешить размещать на придомовых территориях киоски с водой. Вопрос широко обсуждался. Мэрия принимала обращения и предложения жителей и предпринимательского сообщества. Позже в проект добавили еще 200 объектов. После корректировок их осталось 577. Оспорить решение пытались через суд.

21 июня 2018 г. депутаты заксобрания края приняли во втором чтении закон, ужесточающий штрафы за несанкционированное размещение киосков и других нестационарных объектов на частных придомовых территориях.

Отметим, что в феврале заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов озвучил планы по возвращению в российские города торговых палаток и ларьков. По его словам, на сегодняшний день на крупные торговые сети приходится около 30-40% рынка. Однако производителей, желающих представить свою продукцию в различных торговых точках страны, гораздо больше, чем самих магазинов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пермские защитники киосков добиваются встречи с губернатором

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: киоск, НТО, торговля, министерство промышленности и торговли рф



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.03.2019 12:55 Мск В Перми установили 33 киоска нового типа
Ранее 13.03.2019 11:10 Мск Пермские ТСЖ объединились ради защиты киосков и проведут круглый стол о важности НТО
Ранее 21.02.2019 11:40 Мск Прикамского экс-бизнес омбудсмена спросили о ларьках в Перми
Ранее 15.02.2019 10:20 Мск В Перми активисты просят направить "ненужные" миллионы на выкуп садовых участков
Ранее 11.02.2019 14:48 Мск Возврат в 90-е. В Перми настороженно отнеслись к инициативе вернуть на улицы ларьки
Ранее 21.08.2018 14:26 Мск Депутаты пермской гордумы отложили рассмотрение вопроса о внеочередном сносе нелегальных киосков
Ранее 24.07.2018 12:14 Мск Муниципалитетам Прикамья могут разрешить регулировать размещение киосков правилами благоустройства
Ранее 20.07.2018 14:30 Мск Депутаты Госдумы сочли правомерным запрет размещения киосков в пермских дворах
Ранее 17.07.2018 15:40 Мск В Перми объявлены торги на размещение киосков
Ранее 12.07.2018 08:28 Мск Первый киоск, соответствующий типовому архитектурному решению, заработал в Перми
Ранее 09.07.2018 14:10 Мск Пермская городская дума может оспорить решение краевого суда о киосках
Ранее 09.07.2018 08:30 Мск Пермский краевой суд отменил решение гордумы о запрете киосков на придомовой территории
Ранее 26.06.2018 10:00 Мск Мэрия объявила дату начала торгов на право размещения в Перми киосков
Ранее 21.06.2018 12:45 Мск Депутаты Прикамья во втором чтении приняли закон, увеличивающий штрафы за незаконное размещение киосков
Ранее 30.05.2018 12:30 Мск Власти Прикамья расширили перечень мест для размещения киосков
Ранее 22.05.2018 08:26 Мск УФАС требует от думы Перми отменить запрет НТО на придомовых территориях
Ранее 16.05.2018 08:46 Мск Администрация Перми добавила в схему НТО 200 объектов
Ранее 28.04.2018 11:20 Мск Администрация Перми увеличит количество мест для размещения киосков с питьевой водой
Ранее 26.04.2018 15:17 Мск Жители Перми попросили Путина оставить им во дворах киоски с артезианской водой
Ранее 19.04.2018 11:55 Мск "Извиняюсь за решение фракции". Депутаты Прикамья разругались из-за стократного роста штрафов за размещение киосков

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 856

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети