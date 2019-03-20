Курганский бюджет потратил полмиллиона рублей на отлов бродячих собак

За прошлый год в Кургане за счет средств городского бюджета отловили 318 безнадзорных животных, об этом сообщил замдиректора департамента городского развития Сергей Герасименко.

По его данным, из этого количество 33 собаки были помещены в частные приюты.

"Из областного и городского бюджетов на это потратили более 660 тыс. руб.", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Напомним, что подать заявку на отлов бродячих псов можно, позвонив на номер 112.