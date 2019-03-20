Олег Постников оставил пост координатора прикамского отделения ЛДПР

Депутат заксобрания Пермского края Олег Постников на своей странице в социальной сети Facebook сообщил об уходе с поста координатора краевого отделения партии ЛДПР, передает корреспондент Накануне.RU.

"Руководством партии услышаны мои просьбы отпустить меня более плотно заняться работой фракции в краевом парламенте", - пишет политик.

По его словам, исполняющим обязанности координатора стал 24-летний член молодежного парламента Пермского края, студент ПГНИУ Константин Бусовиков.

"Поздравляю и желаю успехов, будем помогать. ЛДПР партия молодых!" - подчеркнул депутат.