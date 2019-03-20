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Спорт В России За рубежом

Аршавин поддержал Погребняка: зачем сборной России бразилец, если есть свои?

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин высказался против натурализации бразильцев для главной национальной команды страны.
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По его словам, россиянам, которым скоро играть отборочные матчи к Евро-2020, не помешал бы голкипер московского "Спартака" Александр Селихов.

"Я вообще не понимаю - зачем сборной на позиции голкипера натурализованный бразилец, если есть свои?", - приводят слова Аршавина "Известия".

Он отметил, что всегда выступал против натурализации на уровне сборной страны.

Гилерме вратарь ФК Локомотив(2017)|Фото: fclm.ru

Вратарь сборной России Гилерме

"Это проблема достижения высоких результатов: хотели на ЧМ-2018 добиться максимальных результатов - принимали для этого все возможные решения, в том числе и натурализацию. Но если говорить глобально - нужно просто растить своих футболистов", - заявил экс-форвард "Зенита" и "Арсенала".

"Я не хочу, чтобы за сборную России играли одни бразильцы - как в мини-футбольной сборной", - заключил Аршавин.

Напомним, ранее свое недоумение по поводу натурализации игроков высказывал нападающий "Урала" Павел Погребняк. Его слова про темнокожих футболистов вызвали громкий скандал, ими заинтересовались в Российском футбольном союзе.

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Аршавин поддержал Погребняка: зачем сборной России бразилец, если есть свои?

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Теги: Аршавин, натурализация, сборная России, бразильцы



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