Врио губернатора Алексей Текслер прилетел в Челябинск
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер прилетел в Челябинск из Москвы.
Сегодня во второй половине дня пройдет совещание, на котором полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов представит нового главу региона.
Как ранее сообщило Накануне.RU, исполняющим обязанности губернатора Челябинской области назначен первый замминистра энергетики Алексей Текслер.
Накануне губернатор Борис Дубровский подал в отставку. Он направил соответствующее обращение президенту Российской Федерации. Глава государства отставку принял.