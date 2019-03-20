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Политика Челябинская область

Врио губернатора Алексей Текслер прилетел в Челябинск

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер прилетел в Челябинск из Москвы.

Сегодня во второй половине дня пройдет совещание, на котором полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов представит нового главу региона.

Как ранее сообщило Накануне.RU, исполняющим обязанности губернатора Челябинской области назначен первый замминистра энергетики Алексей Текслер.

Накануне губернатор Борис Дубровский подал в отставку. Он направил соответствующее обращение президенту Российской Федерации. Глава государства отставку принял.

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Врио губернатора Алексей Текслер прилетел в Челябинск

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Теги: Алексей Текслер, губернатор, Челябинск,



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