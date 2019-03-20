Врио губернатора Алексей Текслер прилетел в Челябинск

Накануне губернатор Борис Дубровский подал в отставку . Он направил соответствующее обращение президенту Российской Федерации. Глава государства отставку принял.

Как ранее сообщило Накануне.RU , исполняющим обязанности губернатора Челябинской области назначен первый замминистра энергетики Алексей Текслер.

Сегодня во второй половине дня пройдет совещание, на котором полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов представит нового главу региона.

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер прилетел в Челябинск из Москвы.





