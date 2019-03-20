В Минфине сообщили о сокращении чиновников в 2020 году

В 2020 г. в России начнется сокращение чиновников. Численность сотрудников территориальных органов власти уменьшится на 15% за два года, а служащих центрального аппарата — на 10%, рассказала первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко, выступая на коллегии Казначейства.

Систему государственного управления Нестеренко назвала разросшейся, это не позволяет принять решения по росту зарплат. По ее словам, сокращения высвободят ресурсы для изменения системы оплаты труда, не увеличивая размер общего фонда.

"Без оптимизации (численности — ред.) такие решения никак не могут быть реализованы, на это требуется много денег", — приводит ее слова "Прайм".