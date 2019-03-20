Объявивший об отставке Назарбаев провел телефонный разговор с Путиным

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который во вторник объявил о своей отставке, в тот же день провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе президента республики.

Известно, что главы государств говорили о решении прекратить исполнение полномочий Назарбаева с 20 марта. Также они договорились о продолжении регулярных контактов в будущем.

Напомним, обязанности президента Казахстана до выборов главы государства будет исполнять спикер Сената парламента Касым-Жормат Токаев. При этом Нурсултан Назарбаев останется главой партии "Нур-Отан" и членом Совбеза Казахстана.