Число погибших в авиакатастрофах в России увеличилось в 2,5 раза

В России за прошлый год по сравнению с 2017 годом значительно увеличилось количество погибших в авиакатастрофах - в 2,5 раза, об этом пишет "Коммерсантъ".

В прошлом году погибших было 128 человек, а годом ранее - 51 человек.

Количество авиакатастроф также увеличилось.

Самой крупной авиакатастрофой в 2018 году стало крушение самолета Ан-148 Саратовских авиалиний в Подмосковье. Тогда после вылета воздушного судна из аэропорта Домодедово погиб 71 человек.