Финляндия признана самой счастливой страной в мире

Финляндия стала самой счастливой страной в мире в 2018 году, согласно докладу The World Happiness Report.

Причиной тому, как передаёт "РИА Новости" со ссылкой на экспертов, является экспериментальный подход финского правительства к созданию благополучия в стране через проведение тщательных исследований в сферах здравоохранения, образования и занятости.

Так, начиная с 1960-х годов, государство начало отслеживать состояние здоровья каждого из своих граждан от рождения до смерти, используя личный идентификационный код, регистрируя каждую госпитализацию, амбулаторное лечение и рецепт, а также анализируя данные.

Также эксперты называют успешным финский эксперимент с системой образования.

"Школа и её учебный план построены вокруг того, чтобы дети учились за пределами классной комнаты, — отметил исполнительный директор аналитического центра Next Era Юха Яакко. — На каждом углу есть место, где дети могут работать самостоятельно или в небольших группах, будь то уютный уголок у кирпичного камина или удобные кресла с видом на оживлённый обеденный зал. Детям предоставляется большая свобода передвижения по школе, работа в любом удобном для них месте, у каждого ребенка индивидуальный план уроков, соответствующий потребностям".

Эксперт также напомнил, что раньше Финляндия была одной из самых бедных европейских стран.

"Таким образом, единственный способ добиться успеха для такой страны — отдалённой от континентальной Европы, с ужасными погодными условиями — это сосредоточиться на своих людях", — заключил Яакко.