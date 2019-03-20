20 Марта 2019
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Политика За рубежом

Трамп и Болсонару заявили о поддержке Гуаидо

Президенты США и Бразилии Дональд Трамп и Жаир Болсонару выразили поддержку так называемому лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо.
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Напомним, 23 января председатель Национальной ассамблеи Боливарианской республики провозгласил себя и.о. президента страны вместо Николаса Мадуро, недавно занявшего пост главы государства во второй раз и не признанного Организацией американских государств и Вашингтоном.

"США и Бразилия поддерживают временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо вместе с демократически избранной Национальной ассамблеей и народом Венесуэлы в их работе по мирному восстановлению конституционного порядка в стране", — говорится в совместном заявлении Трампа и Болсонару, опубликованном на сайте американской Администрации.

Главы государств также договорились об углублении американско-бразильского партнёрства в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, киберпреступностью и отмыванием денег. Были подписаны два новых соглашения о повышении безопасности границ.

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Трамп и Болсонару заявили о поддержке Гуаидо

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Теги: Дональд Трамп, Жаир Болсонару, Хуан Гуайдо, Венесуэла, США, Бразилия



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