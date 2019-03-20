Трамп и Болсонару заявили о поддержке Гуаидо
Президенты США и Бразилии Дональд Трамп и Жаир Болсонару выразили поддержку так называемому лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо.
Напомним, 23 января председатель Национальной ассамблеи Боливарианской республики провозгласил себя и.о. президента страны вместо Николаса Мадуро, недавно занявшего пост главы государства во второй раз и не признанного Организацией американских государств и Вашингтоном.
"США и Бразилия поддерживают временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо вместе с демократически избранной Национальной ассамблеей и народом Венесуэлы в их работе по мирному восстановлению конституционного порядка в стране", — говорится в совместном заявлении Трампа и Болсонару, опубликованном на сайте американской Администрации.
Главы государств также договорились об углублении американско-бразильского партнёрства в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, киберпреступностью и отмыванием денег. Были подписаны два новых соглашения о повышении безопасности границ.