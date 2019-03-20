20 Марта 2019
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Экономика В России

СМИ: Минтруд РФ может продлить программу маткапитала

Минтруд РФ предлагает продлить программу материнского капитала после 2021 года, сообщили СМИ.

По информации "Известий", речь пока идёт о трёхлетнем продлении. При этом, как подтвердили изданию в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, выплаты семьям, в которых появился второй ребёнок или более, "с высокой долей вероятности" сохранятся.

В то же время в Минтруде не смогли ответить на вопрос о том, будет ли мера господдержки продлена по истечении указанного периода, однако подчеркнули, что демографические меры обновляются раз в несколько лет.

В пресс-службе Пенсионного фонда России, в свою очередь, отметили, что говорить о продлении маткапитала пока рано.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по поддержке семей с детьми, в том числе о продлении срока действия программы семейного капитала.

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СМИ: Минтруд РФ может продлить программу маткапитала

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Теги: Минтруд РФ, материнский капитал, маткапитал, продление маткапитала



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