20 Марта 2019
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Экономика В России

Минпромторг запретит продажу любого топлива, кроме бензина и дизеля класса "Евро-5"

Минпромторг подготовил проект изменений в правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные постановлением правительства еще в 1998 году.

Речь идет о запрете продавать на АЗС любые виды жидкого топлива, кроме сертифицированного автомобильного бензина и дизеля, соответствующих заявленным характеристикам - класса "Евро-5". ​Изменения разработаны в рамках борьбы за соответствие качества топлива заявляемым классам и для защиты прав потребителей.

Как сообщил представитель вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего ТЭК, Илья Джус, данный вопрос особенно актуален в сегменте независимых АЗС.

Часто на таких заправках под видом жидкого автомобильного топлива продается суррогат или судовое маловязкое топливо, не предназначенное для автомобилей.

Высокий спрос на суррогатное дизельное топливо поддерживается благодаря тому, что в России около половины парка автотранспорта и около 70% сельхозтехники соответствует стандарту "Евро-2" и имеет возраст старше 10 лет. Как показало исследование, такая техника не нуждается в дизельном топливе высших экологических классов, разрешенном к обращению на внутреннем рынке, сообщает РБК.

Напомним, Роскачество обнародовало первые итоги исследования качества автомобильного топлива на АЗС. Первые проверки ведомство совместно с Минпромторгом и Росстандартом провело в Ставропольском крае.

Бензин проверяли по 31 показателю качества и безопасности. Большинство проб с нарушениями закуплены на небольших заправках частных предпринимателей, прокомментировал итоги министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, зачастую топливо по цене ниже, чем на сетевых АЗС, уступает по качеству.

По итогам исследования выяснилось, что АЗС массово не соблюдают порядок обращения топлива на рынке - продавцы 28 станций не смогли предъявить документы, подтверждающие качество бензина. Лабораторные испытания закупленного топлива показали несоответствие топлива заявленному октановому числу (на одной АЗС), превышение концентрации оксигенатов (на пяти АЗС), повышенное содержание кислорода (три АЗС), превышение допустимого содержания серы (семь АЗС).

Как сообщалось ранее, правительство планировало уже в 2019 г. ввести оборотные штрафы за недолив бензина. Они могут составить от 1% до 3% от годовой выручки.

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Минпромторг запретит продажу любого топлива, кроме бензина и дизеля класса "Евро-5"

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Теги: АЗС, топливо, бензин



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