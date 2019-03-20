Чубайс отчитался Путину о рекордной прибыли "Роснано"

Чистая прибыль "Роснано" по итогам 2018 года составила рекордные 5,6 млрд рублей, сообщил глава госкорпорации Анатолий Чубайс во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

По словам Чубайса, такая прибыль говорит о том, что корпорация готова к выплате дивидендов государству, и с учётом её размера, планирует заплатить около 500 млн рублей в бюджет.

"Это возможно потому, что построенные бизнесы эффективны, — отметил он. — Мы выходим уже из них, заканчивается первый инвестиционный цикл. Вот эти самые десять лет означали, что мы выбрали проект, вложили, построили завод, освоили производственную мощность, а после этого мы продаем свою долю и возвращаем те средства, которые были вложены".

Важными индустриальными направлениями для "Роснано", по словам Чубайса, является ядерная медицина и возобновляемая энергетика, которая "фактически началась в стране с нуля".

"В шести ВУЗах страны сегодня уже есть кафедра возобновляемой энергетики, — отметил он. — Получается такой целостный кластер с энергетикой, промышленностью, образованием и наукой".

Кроме того, глава "Роснано" доложил о планах корпорации создать совместно с "Газпромом" фонд для использования газомоторного топлива. Для начала проработаны проекты в двух регионах — в Белгородской и Ростовской областях. Чубайс пояснил, что речь идёт в том числе о строительстве предприятий и сети заправок.

В свою очередь Путин отметил высокую конкурентоспособность газомоторного топлива, притом что это "самые дорогие вещи".