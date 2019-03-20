Полпред в УрФО представит врио главы Челябинской области Текслера

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов 20 марта представит врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Об этом сообщили в полпредстве, передает ТАСС.

Напомним, исполняющим обязанности губернатора Челябинской области назначен первый замминистра энергетики Алексей Текслер. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает МИА "Россия сегодня".

Представитель Кремля отметил, что глава государства принял отставку Бориса Дубровского. "Исполняющим обязанности губернатора Челябинской области назначен Алексей Текслер", - сказал Песков.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, глава Челябинской области Борис Дубровский подал в отставку. Он направил соответствующее обращение президенту Российской Федерации.