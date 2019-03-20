СМИ: в России теперь продают квартиры вместе с жильцами

В Москве появились объявления о продаже квартир с обременением.

Недвижимость продается на 20-30% дешевле рыночной стоимости, но идет в комплекте с прописанными там жильцами. Проблемную жилплощадь выставляют банки, которые не могут вернуть долги по ранее выданному ипотечному кредиту.

В настоящее время доля квартир с обременением достигает 2% от общего числа продаваемого жилья. Об этом говорится в исследовании международной сети агентств "CENTURY 21 Россия". Как ожидается, уже к 2021 году количество реализуемых квартир с собственниками в комплекте возрастет до 10%.

По данным Росреестра Москвы, только в феврале было выдано более семи тысяч ипотечных кредитов на покупку квартиры - на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как говорится в исследовании, банки пытаются заработать на желании россиян приобрести свое жилье и активно выдают ипотечные займы, не всегда тщательно проверяя клиента, сообщает телеканал "360".

Как сообщалось ранее, по итогам января, средняя ставка выдачи составила 9,87%, что соответствует уровню января 2018 года.

Всего в феврале выдано около 100-105 тыс. ипотечных кредитов на сумму 215-220 млрд руб. В феврале 2018 года было выдано столько же кредитов.

Тем временем, Центробанк России рассчитывает на стабилизацию ипотечных ставок и отслеживает ситуацию. Как сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, в прошлом году выдачи по ипотеке выросли практически на 50%, было выдано 3 трлн ипотечных кредитов, и ставки были достаточно низкими.