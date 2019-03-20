Росстат изменил методику расчетов доходов населения

Росстат будет публиковать данные о доходах населения раз в квартал.

Как сообщил глава ведомства Павел Малков, публикация ежемесячных данных будет приостановлена. Ведомство также изменило методику подсчета доходов населения.

Все показатели за последние шесть лет будут пересчитаны по новому стандарту. Как отметил Малков, новая методика "намного более качественная, и результаты должны быть более глубокие, более обоснованные". Как именно изменена методика, он не уточнил, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, Росстату необходима реформа в отношении и команды, и принципов работы.

Такое мнение высказал первый вице-премьер Антон Силуанов. По его словам, служба пользуется устаревшими технологиями, что приводит к "ужасным" по качеству расчетам. Роль ведомства ​особенно повышается сейчас, когда власти приступили к реализации национальных проектов, считает первый вице-премьер.