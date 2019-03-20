В "Аэрофлоте" появятся безбагажные тарифы

"Аэрофлот" и его дочерняя компания "Россия" со 2 апреля вводят безбагажные тарифы.

У "России" они будут на всех среднемагистральных направлениях, а "Аэрофлота" - только на рейсах в Германию и Италию. Билеты по безбагажным тарифам будут дешевле билетов эконом-класса - в некоторых случаях на 30%.

Пока билеты без багажа в продаже не появились. Как говорят в авиакомпании, это произойдет в ближайшее время, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, "Аэрофлот" планирует в будущем довести долю дополнительных платных услуг в выручке с нынешних 6% до 20%. С этой целью для пассажиров будут введены новые дополнительные платные услуги. Новых инициатив насчитывается около 20, например: забрать багаж из дома или поздравить персонально с днем рождения на борту. Другие варианты Савельев не сообщил.