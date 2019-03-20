В одной из школ Приморья учитель набросился на ученика

Прокуратура Приморского края ведет проверку после того, как учитель кадетского класса в одной из школ города Артем с силой толкает ученика в грудь и делает ему замечание по поводу внешнего вида.

Как сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве, истребованы необходимые документы, опрашиваются сотрудники школы.

Видеозапись, на которой запечатлен инцидент, появилась в интернете. На ней видно, как одетый в камуфляж преподаватель дважды толкает несовершеннолетнего и не дает ему выйти из класса. Как следует из разговора, конфликт произошел из-за прически школьника.

Свою проверку также ведут следственные органы Приморского края.

Напомним, в феврале в одной из школ Приморского крае произошел другой инцидент с избиением ученика. В городе Большой Камень. Родители школьников решили сами разобраться с хулиганом, который обижал их детей. Они пришли в учебное заведение, отвели пятиклассника в мужской туалет и там окунули его головой в унитаз. При этом парень получил травмы.

В следственных органах заявили, что причиной самосуда могли стать недоработки школы.