20 Марта 2019
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Политика За рубежом

Трамп: Еще одна страна может войти в НАТО

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность членства Бразилии в НАТО.

Власти США намерены объявить Бразилию главным стратегическим союзником среди государств, не входящих в НАТО, и допускает возможность членства этой страны в альянсе. "Это значительно укрепит безопасность и сотрудничество между нашими странами" — сказал глава Белого дома.

По словам Трампа, отношения между странами "никогда не были настолько близкими", сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось ранее, Бразилиа и Вашингтон подписали соглашение, которое позволит США запускать спутники и ракеты с бразильского космодрома "Алкантара". Об этом сообщил президент Бразилии Жаир Болсонару.

Он отметил, что страна потеряла много денег, не используя этот космодром в коммерческих целях.

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Трамп: Еще одна страна может войти в НАТО

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Теги: США, Бразилия, НАТО, Дональд Трамп



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