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Общество Дальневосточный ФО

В Якутске водители автобусов и продавцы опасаются выходить на работу

В Якутске закрыты большинство торговых точек по продаже овощей и фруктов, а водители автобусов - выходцы из Средней Азии - не выходят на работу.

Все они опасаются после изнасилования местной жительницы приезжим из Киргизии. Как сообщило руководство одного из магазинов города, фрукты и овощи негде брать, так как закрыты все оптовые базы.

По словам же директора муниципального предприятия "Якутская пассажирская автотранспортная компания" Сергея Максимова, "некоторые водители не вышли на работу, опасаясь расправы".

По словам очевидцев, в городе усилено дежурство полиции, а возле городской мечети установлено видеонаблюдение, сообщает "Интерфакс".

Напомним, вечером 17 марта в Якутске прошел стихийный митинг - люди призвали власть срочно принять меры и оградить местных жителей от преступных посягательств иностранцев.

В понедельник с возмущенным населением встретилось руководство города и республики. По предварительным оценкам, собралось около 5 тысяч человек.

Глава Якутии Айсен Николаев, как считают жители республики, накалял обстановку вместо того, чтобы сглаживать ее.

Напомним, несколько дней назад приезжий из Киргизии изнасиловал местную жительницу, затащив ее в машину.

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В Якутске водители автобусов и продавцы опасаются выходить на работу

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Теги: Якутск, мигранты, изнасилование, водители, продавцы



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