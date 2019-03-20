Пермская школа, не пускающая учениц на занятия без справки от фтизиатра, заявила на их родителей в полицию

Школа №3 в Перми подала заявление в полицию на родителей, чьи дети были отстранены от занятий из-за отсутствия Манту, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой полиции.

Напомним, в Перми две школьницы с октября находятся на домашнем обучении: девятиклассницу и ее сестру – ученицу третьего класса не пускают на учебу в гимназию №3 из-за отсутствия справки от фтизиатра. Как сообщают родители школьниц, вместо обычной прививки Манту они сделали своим дочерям более прогрессивный тест - T-spot. Стоимость теста составляет около 6 тыс. руб. на одного человека. Результаты показали, что девочки здоровы. Однако в школу их до сих пор не пускают. Задания высылали по почте, но потом якобы перестали. 13 февраля у девятиклассницы должен был состояться пробный экзамен по русскому языку, но попасть на него девочка не смогла.

В пресс-службе краевой полиции Накануне.RU заявили, что 25 февраля в полицию поступило обращение из школы о том, что родители двоих учениц не выполняют требования гимназии по обучению детей. Проверка показала, что ранее школа заключила со взрослыми договор о домашнем образовании, но девочки его не выполняют. На мать школьниц составлен административный протокол по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

В департаменте образования Перми Накануне.RU сообщили, что школьницам в начале учебного года выдали направление к врачу-фтизиатру, заключение от которого надо было принести в течение месяца.

"Родители имеют право применять альтернативные анализы. При этом всем, кто пользуется другими методами диагностики, нужна справка от врача-фтизиатра, подтверждающая отсутствие туберкулеза. Такое заключение может выдать только врач, школа некомпетентна трактовать результаты медицинского теста, который был пройден", - отметили чиновники.

Действия родителей привели к тому, что дети не посещают школу. Её сотрудники проинформировали комиссию по делам несовершеннолетних о сложившейся ситуации. Учителя высылали девочкам задания как в электронной форме, так и по почте. Сейчас педагоги каждый день проводят для школьниц вебинары. Собеседование по русскому языку для допуска девятиклассницы к экзамену также прошло в дистанционном формате.

"Глава гимназии уважает и соблюдает права всех детей на получение образования. Вместе с тем, он не может игнорировать требования санитарного законодательства и подвергать опасности здоровье окружающих детей и педагогов. Ранее в школе прошла проверка Роспотребнадзора. Тогда её привлекли к административной ответственности за то, что руководство учреждения шло навстречу родителям и обучало детей в стенах учебного заведения", - резюмировали в департаменте.