02 Марта 2019
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Происшествия В России ДНР и ЛНР

СМИ: в России задержан экс-министр ДНР Александр Тимофеев

Российские и донецкие СМИ сообщают о задержании в России Александра Тимофеева, который считался правой рукой погибшего в прошлом году главы ДНР Александра Захарченко.

Так, ресурс DonDay.ru со ссылкой на источник в силовых органах сообщил, что Тимофеева задержали в Ростове-на-Дону и переправили в Москву. Якобы, в столице с ним работают следователи, но с чем конкретно связан интерес к персоне бывшего министра финансов ДНР – неизвестно.

Официальной информации по этому поводу пока нет.

Тимофеев, известный также как "Ташкент", при Захарченко был серым кардиналом в руководстве ДНР, сосредоточив в своих руках финансовые потоки. Во время покушения на Захарченко был ранен, но это не помешало ему претендовать на власть в непризнанной республике после смерти лидера. По одной из версий, взрыв, из-за которого погиб глава ДНР, должен был, по замыслу покушавшихся, привести к смерти именно Тимофеева – у него было не меньше недоброжелателей, чем у Захарченко.

После избрания главой ДНР Дениса Пушилина Тимофеев потерял доступ к власти и, по неподтвержденным данным, в последнее время жил на юге России.

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СМИ: в России задержан экс-министр ДНР Александр Тимофеев

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Теги: александр тимофеев, днр, задержание



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