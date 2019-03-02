Один человек погиб, шесть – госпитализированы после крупного ДТП под Нижним Тагилом

Крупное ДТП произошло вечером в субботу, 2 марта, на 15 км дороги Нижний Тагил – Нижняя Салда. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, один из пострадавших – трехлетний ребенок.

Полиция установила, что 51-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения, где его кроссовер столкнулся с седаном Nissan Teana под управлением 32-летнего мужчины.

В результате ДТП погибла 47-летняя женщина – она ехала на переднем пассажирском сидении в автомобиле Nissan Teana. Пострадавшие были доставлены в больницы Нижнего Тагила с травмами различной степени тяжести.

"В связи с происшествием нарядами ДПС было организовано реверсивное движение для автомобилистов. Обстоятельства и причины данного происшествия будут установлены в ходе расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение", - сообщили в ГИБДД.